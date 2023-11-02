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        Şanlıurfa'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alına 2 zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:17
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        Şanlıurfa'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alına 2 zanlı, tutuklandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, bir halı sahaya ait jeneratör cihazından akaryakıt hırsızlığı yapan şüpheli M.H.Ö ve İ.T. suçüstü yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli İ.T'nin 20 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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