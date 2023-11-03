Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'e destek veren markaları boykot kararı aldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu.
Belediyenin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi.
Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.