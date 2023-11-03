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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'e destek veren markaları boykot kararı aldı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:33
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'e destek veren markaları boykot kararı aldı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu.

        Belediyenin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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