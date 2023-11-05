Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor.
Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçında Altay ve Adanaspor'u 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.
Boluspor ile 1-1 ve Erzurumspor ile de golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, ardından karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor'a ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Şanlıurfaspor, 7. haftada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Zafer Turan ile ligin 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'u getirdi ancak kötü gidişatını durduramadı. Sarı-yeşilli ekip, önce Gençlerbirliği'ne 2-1 ardından ise Göztepe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Şanlıurfaspor, daha sonra seyircisi önünde Bitexen Giresunspor ile golsüz, son maçında ise deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Şanlıurfaspor, oynadığı 11 maçta rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 11 puanla 14. sırada bulunuyor.
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