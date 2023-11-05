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        Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:59
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        Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor
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        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor.

        Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçında Altay ve Adanaspor'u 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra galibiyete hasret kaldı.

        Boluspor ile 1-1 ve Erzurumspor ile de golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, ardından karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor'a ise 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Şanlıurfaspor, 7. haftada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Teknik direktör Zafer Turan ile ligin 7. haftasında yollarını ayıran Şanlıurfaspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'u getirdi ancak kötü gidişatını durduramadı. Sarı-yeşilli ekip, önce Gençlerbirliği'ne 2-1 ardından ise Göztepe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

        Şanlıurfaspor, daha sonra seyircisi önünde Bitexen Giresunspor ile golsüz, son maçında ise deplasmanda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Şanlıurfaspor, oynadığı 11 maçta rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

        Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 11 puanla 14. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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