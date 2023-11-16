Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 15,00 17,00 Arpa Kg 6,50 6,60 Buğday Kg 8,80 10,00 Mısır Kg 5,40 6,60 Preseli pamuk Kg 45,00 48,00