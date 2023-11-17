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        Şanlıurfa Ticaret Borsası

        Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:45
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        Şanlıurfa Ticaret Borsası
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        Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Kırmızı kabuklu mercimek Kg 15,00 17,00
        Arpa Kg 6,50 6,60
        Buğday Kg 8,80 10,00
        Mısır Kg 5,40 5,60
        Preseli pamuk Kg 45,00 48,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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