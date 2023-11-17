Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
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