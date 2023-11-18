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        Şanlıurfa'da polis düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek için proje hazırladı

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için hazırladığı "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" isimli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:07
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        Şanlıurfa'da polis düğünlerde havaya ateş açılmasını önlemek için proje hazırladı
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için hazırladığı "İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır" isimli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Yurt genelinde havaya ateş açılması sonrası yorgun mermilerden yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince proje yapıldı.

        Proje kapsamında, düğünlerde silah atılmasının önüne geçmek amacıyla görevlendirilecek sağdıçlar için kol bandı, bilgilendirici broşürler, afişler, araçların camlarına yapıştırılması amacıyla çıkartma hazırlandı. Bunun yanında polis memuru Ahmet Burak Çolak tarafından senaryosu yazılan, yorgun merminin nelere yol açabileceğini anlatan kısa film çekildi.

        Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, projenin pazartesi günü itibarıyla başlayacağını belirterek şöyle konuştu:

        "Son dönemde ülkemiz dahilinde her ilde görülen yorgun mermi, yaralanmaları ve ölüm olaylarıyla ilgili olarak bizler neler yapabiliriz diye ekibimizle beraber kapsamlı olarak görüştük. Valiliğimizin de desteğiyle bir kısa film oluşturduk. Bu kısa filmimizi, toplumun tüm kesimine hitap edebilecek toplu organizasyonlarda, düğün salonlarında ve diğer yerlerde vatandaşlarımıza izleteceğiz. Toplum içerisinde yorgun merminin zararları ve başka insanlarımızın bundan zarar görmemesi için farkındalığı ve bilinçlendirmeyi sağlayacağımızı düşünüyoruz."

        Projenin istenilen sonuca ulaşması için yoğun bir emek harcandığını aktaran Şen, oluşturulan sosyal sorumluluk projesiyle yorgun mermiden kaynaklı yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek istediklerini söyledi.

        - "Düğünümüzde silah sıkmıyoruz" pazı bandı

        Düğünlerde sağdıçlara kısa filmi izlettikten sonra sorumluluk vereceklerini, "düğünümüzde silah sıkmıyoruz" yazılı pazı bandını takacaklarını dile getiren Şen, "Nöbetçi kolluk gibi, nöbetçi sivil vatandaşımız olacak. Onlar da bize bu şekilde destek sağlayacak. Yine düğün araçlarımıza, düğün süsü yapan işletmelere bu şekilde yapıştırıcılarımızdan da dağıtacağız. Düğünümüzde silah sıkmıyoruz anlamında bizleri destekleyeceklerine eminiz." dedi.

        Kısa filmin senaryosunu yazan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Burak Çolak ise filmin çekimlerini Şanlıurfa'da 20 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çolak, filmde bir babanın yorgun mermi sonrasında çocuğunu kaybetmesini konu aldıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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