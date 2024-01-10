Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 467 gram eroin, 20,74 gram esrar, 1,20 gram esrar tohumu, 179 gram sentetik uyuşturucu, 143 hap ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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