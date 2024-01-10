Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kuyuya düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Şanlıurfa'da kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kuyuya düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkez Eyyübiye ilçesi Büyükyol Mahallesi'nde Ali Y. (15), kullanılmayan bir kuyuya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Ali Y. bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Ali Y. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ali Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da rögara düşen çocuk kurtarıldı
        Şanlıurfa'da rögara düşen çocuk kurtarıldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Türkiye'den 2023'te 151,6 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi
        Türkiye'den 2023'te 151,6 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dedektörle kırsal alanda arama yapan 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dedektörle kırsal alanda arama yapan 6 şüpheli yakalandı