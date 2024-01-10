Şanlıurfa'da kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Büyükyol Mahallesi'nde Ali Y. (15), kullanılmayan bir kuyuya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Ali Y. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Ali Y. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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