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        Şanlıurfa'da dedektörle kırsal alanda arama yapan 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kırsal alanda dedektörle arama yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:16
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        Şanlıurfa'da dedektörle kırsal alanda arama yapan 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kırsal alanda dedektörle arama yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda 6 kişinin ellerinde dedektör ile arama yaptığı tespit edildi.

        Devriye ekibi tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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