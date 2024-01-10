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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:11
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Batıkent Mahallesi Çardaklı Kaya Mahallesi Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 DMS 44 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Balantekin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Balantekin, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalelere rağmen Balantekin, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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