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        Deprem bölgesinde Regaip Kandili idrak edildi

        Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:31
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        Deprem bölgesinde Regaip Kandili idrak edildi
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        Regaip Kandili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde idrak edildi.

        - Gaziantep

        Gaziantep'teki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

        "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

        Vatandaşlar, Dergah Camisi'nde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Cemaate ikramda bulunuldu.

        - Kahramanmaraş

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Abdulhamithan Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

        Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

        - Malatya

        Malatya'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kernek Karagözlüler Camisi'deki programda, imam hatip Necmeddin Ceylan Kur’an-ı Kerim okudu.

        Okunan mevlidin ardından İl Müftü Vekili Abdullah Bekiroğlu, vaaz verdi.

        Darende ilçesinde de tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde vatandaşlar camiye gelerek dua etti.

        Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, Somuncu Baba sebil ekmeği ikram edildi.

        - Adıyaman

        Adıyaman Müftülüğü tarafından Altınşehir Camisi'nde program düzenlendi.

        Burada İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, vaaz verdi, dua edildi.

        Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Kilis

        Kilis Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde yatsı namazı öncesi verilen vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Namaz çıkışı cemaate ikramda bulunuldu.

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