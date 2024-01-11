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        Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:45
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        Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede çeşitli markaların ambalajlarını kullanarak sahte deterjan satışı ve depolandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Depoda yapılan aramada, bidon ve çuvallar içerisinde 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

        Olayla ilgili depo sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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