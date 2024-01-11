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        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Solmaz, gazetecilerle buluştu

        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:46
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        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Solmaz, gazetecilerle buluştu
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        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, sağlık alanında yapılan çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Solmaz, sağlık alanında kentteki eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini de aktaran Solmaz, 2024 yılında kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için planlamalar yaptıklarını ifade etti.

        Toplantı, soru cevap ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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