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        Şanlıurfa'da kalbinde delik olan 4 aylık bebek sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da kalbinde delik Harran Üniversitesi Hastane'ne yatırılan 4 aylık bebek, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:12
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        Şanlıurfa'da kalbinde delik olan 4 aylık bebek sağlığına kavuştu
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        Şanlıurfa'da kalbinde delik Harran Üniversitesi Hastane'ne yatırılan 4 aylık bebek, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da yaşayan Taş ailesinin 4 aylık bebeği Hedibe Taş, doğum sonrası rahatsızlanınca ailesi tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğine getirildi.

        Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Prof. Dr. Abdussemet Hazar ve ekibi tarafından yapılan kontrollerin ardından bebeğin kalbinde 2 delik ve aort ile akciğer atardamarı arasında bulunan, doğumdan sonra kapanması gereken damarın açık olduğu tespit edildi.

        Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla bebek sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazar, 4 aylık bebeği yaptıkları ameliyatla açık olan damarı kapatarak 52. gününde taburcu ettiklerini belirtti.

        Kalp hastalıklarının sadece yetişkinlerde görülen bir sağlık sorunu olmadığına dikkati çeken Hazar, bebekler ve çocuklarda da çok sayıda farklı kalp hastalığı görülebildiğini, çocuklarda görülen kalp hastalıklarının doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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