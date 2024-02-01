Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki tek katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Deliler Mahallesinde Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.