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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, sel felaketinde hayatını kaybedenleri andı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte geçen yıl 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:42
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, sel felaketinde hayatını kaybedenleri andı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte geçen yıl 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Valı Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mart 2023 tarihinde kentte yaşanan sel afetinin vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlattı.

        Sel felaketinin tüm Türkiye'yi derinden sarstığını aktaran Şıldak, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Yüreklerimizi burkan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan acı olayın ilk anından itibaren, devletimiz milletimizin yanında olmuş, yaraların en hızlı şekilde sarılması için gerekli bütün adımları atmış, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için de gerekli tedbirleri almıştır. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, geçtiğimiz yıl yaşadığımız afetin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha bu tür acıların yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 17 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda araç, ev ve iş yerinde zarar oluşmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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