Kuran kursu öğrencileri ve ailelerinden "Sevgi Kolileri" yardım kampanyası

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Müftülüğü Hacı Hasan Çiftçi 4-6 yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler ve ailelerince, gıda kolileri hazırladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.