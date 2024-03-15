Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İ.K, S.Ç, F.B. ve M.O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
Ekiplerce dün 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirilmiş 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.