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        Şanlıurfaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, ligde 3 maçtır kazandıklarını hatırlatarak, Teksüt Bandırmaspor maçını da kazanmak istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:11
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        Şanlıurfaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, ligde 3 maçtır kazandıklarını hatırlatarak, Teksüt Bandırmaspor maçını da kazanmak istediklerini bildirdi.

        Yükselir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün deplasmanda Ümraniyespor'u yenerek alt sıralardan kurtulma anlamında kritik bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

        Bu galibiyetle ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını ifade eden Yükselir, "Son 3 maçta 9 gol attık. Ümraniyespor karşısında aldığımız galibiyeti taraftarımıza bayram hediyesi olarak armağan ediyoruz. Şehrimizin başka takımı yok, ekibimize güveniyoruz. Gelecek hafta içeride oynayacağımız zorlu Bandırma maçı daha fazla önem kazandı. 3'te 3 yaptık, neden 4'te 4 olmasın. Bandırma'yı da geçerek rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.

        Ligin geride kalan 29 haftasında 33 puan toplayan Şanlıurfaspor, 14 Nisan Pazar günü ise sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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