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        Birecik Belediye Başkanı Begit, DEM Partisi'nden istifa etti:

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, 4 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:27
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        Birecik Belediye Başkanı Begit, DEM Partisi'nden istifa etti:
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, 4 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Begit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçimlerinde kendisine verilen destek için teşekkür etti.

        Bu seçimde belediye başkanlığını tarihi bir oy farkıyla kazandıklarını, halkın kendilerine inandığını, güvendiğini, bu inançla göreve başladıklarını belirten Begit, şöyle konuştu:

        "Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur. Ancak seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdaki yönetim hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerle DEM Parti'den 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. "

        Mehmet Begit, Birecik Belediye Başkanlığı görevine encümen arkadaşlarıyla bağımsız olarak devam edeceklerini, ilçe halkının emrinde olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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