Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda kardeşler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda silahla yaralanan İ.H.K., sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.