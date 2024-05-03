Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ekiplerce şüpheli A.G. (34) adresine düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 4 bilgisayar, 8 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 1 akıllı saat, 1 tablet, şasisi kazınmış 2 motosiklet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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