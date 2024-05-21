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        Şanlıurfa'da başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:03
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        Şanlıurfa'da başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınavında bazı kişilerin "resmi belgede sahtecilik" yaparak başkalarının yerine sınava gireceğini tespit etti. Bu kapsamda yapılan incelemede 12 kişi gözaltına alındı.

        Üst aramalarında işitme cihazları ve kopya düzenekleri bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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