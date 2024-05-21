Şanlıurfa'da başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Üst aramalarında işitme cihazları ve kopya düzenekleri bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınavında bazı kişilerin "resmi belgede sahtecilik" yaparak başkalarının yerine sınava gireceğini tespit etti. Bu kapsamda yapılan incelemede 12 kişi gözaltına alındı.

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