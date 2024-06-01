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        Göbeklitepe'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:18 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:18
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        Göbeklitepe'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de konser verdi.

        Göbeklitepe'deki amfi tiyatroda düzenlenen konseri Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile tarihi ören yerini gezmeye gelen ziyaretçiler izledi.

        Vali Şıldak, gazetecilere, dolu dolu geçen festivalin Şanlıurfa'ya bir sosyal hareketlilik getirdiğini söyledi.

        Kültür ve sanat alanında pek çok etkinliğin yer aldığı festivale Şanlıurfalıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şıldak, "Bilhassa konserler gençlerin ilgisini çekti. Söyleşiler, sergiler, atölye çalışmaları gastronomi ile ilgili çalışmalar heyecanla takip edildi. Bugün de burada Göbeklitepe'de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Şanlıurfa Türk Halk Müziği Topluluğu güzel bir konser verdi. Amfi tiyatroda gerçekleşen konser keyifliydi. Pek çok vatandaşımız da burada Urfa türkülerine eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadılar." dedi.

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