Şanlıurfa'da tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Kırsal Eyüp Nebi kavşağında, plakaları öğrenilemeyen M.A. yönetimindeki minibüs ile S.Ö. idaresindeki tanker çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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