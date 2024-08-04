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        Şanlıurfa'da tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:37
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        Şanlıurfa'da tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tankerle çarpışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Eyüp Nebi kavşağında, plakaları öğrenilemeyen M.A. yönetimindeki minibüs ile S.Ö. idaresindeki tanker çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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