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        Şanlıurfa Valiliği, "çocuğa cinsel taciz" iddiasını yalanladı

        Şanlıurfa Valiliği, "çocuğa cinsel taciz" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:26
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        Şanlıurfa Valiliği, "çocuğa cinsel taciz" iddiasını yalanladı
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        Şanlıurfa Valiliği, "çocuğa cinsel taciz" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilik, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kentte gerçekleştiği öne sürülen "çocuğa cinsel taciz" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Yapılan inceleme ve soruşturmada iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; 8 yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir. Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır."

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