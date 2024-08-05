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        Şanlıurfa'da üretilen sertifikalı ayçiçeği tohumları ihraç ediliyor

        CUMA SARI - Şanlıurfa'da 2 bin dekar alanda üretilen sertifikalı ayçiçeği tohumu, Romanya, Ukrayna ve Moldova başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:55
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        Şanlıurfa'da üretilen sertifikalı ayçiçeği tohumları ihraç ediliyor
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        CUMA SARI - Şanlıurfa'da 2 bin dekar alanda üretilen sertifikalı ayçiçeği tohumu, Romanya, Ukrayna ve Moldova başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

        Siverek ilçesine bağlı Batı Mahallesi'nde ayçiçeği tohumu üretim alanında düzenlenen hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Türkiye'de farklı türde tohum üretimi yapan ikinci il olduğunu söyledi.

        Yerli tohum üretiminin önemini vurgulayan Aksoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden bu tarafa özellikle ülkemizdeki tohumculuk sektörü yerli ve milli hedefinin büyük bir çoğunluğunu tutturdu. Şu anda yüzde 97 yerlilik oranıyla sertifikalı tohum üretimi yapan bir ülkeyiz. Sayın Bakanımızın en son açıklaması 117 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu ihracatın tamamında araştırma enstitülerimizin, üniversitelerimizin, yerelde çalışan firmalarımızın ve özel sektörümüzün emeği var." dedi.

        - "59 farklı türde üretim yapıyoruz"

        Türkiye'nin bütün tohum çeşitlerinde birinciliği yakalayacağına inandığını ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

        "Şanlıurfa'da 2 bin dekar alanda sertifikalı tohum üretiyoruz. 59 farklı türde üretim yapan Türkiye'nin ikinci iliyiz. Bizim bu üretim alanımızdaki tohumlarımız dünyanın çeşitli ülkelerine ve ülkemiz üreticilerine doğru bir şekilde en sağlam tohum, en ari tohum olarak ulaşıyor. Bu da hem verimliliği hem sürdürülebilirliği hem kaliteyi hem de çiftçimizin emeğinin karşılığını bulmasını sağlıyor. Bu konuda bize destek veren hem yerel üreticimize hem çiftçilerimize hem de araştırma enstitüsü ve üniversitelerimize yerelde çalışan, özelde çalışan özel şirketlere teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz bu konuda da bütün tohum çeşitlerinde birinciliği yakalayacak. Ülkemizde domates tohumundan ayçiçeği ve mısır tohumundan diğer bütün tohumlara kadar yerli ve milli üretimimiz mevcut. İnşallah ihracatımızı da katlayarak ve arttırarak tohumluk güvenilirliğimizi ve güvenliğini de sağlamış olacağız."

        Aksoy, domates, salatalık, biber, patlıcan, arpa, buğday, turp gibi 59 farklı türde tohum üretimi yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Üretici Ferhat Karataş da çiftçilerin katma değeri olan ürünlere yönelmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Tohumluk ayçiçeği üretimi yaptıklarını dile getiren Karataş, "Bir firma ile birlikte tohumluk ayçiçeği üzerine çalışma yapıyoruz. Ülkemize bir katkı sağlıyorsak ne mutlu bize. Müdürümüz de ülke olarak geldiğimiz durumu özetledi. Biz de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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