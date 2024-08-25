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        Şanlıurfa'da öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde bir öğretmeni başından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:20
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        Şanlıurfa'da öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde bir öğretmeni başından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Hacılar Mahallesi'nde dün fıstık bahçesinde öğretmen Yasin Kayran'ın (26) cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde dün bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekipler, başından silahla vurularak ölen kişinin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etmiş, jandarma ekiplerince şüpheli A.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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