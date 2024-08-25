Şanlıurfa'da öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde dün bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekipler, başından silahla vurularak ölen kişinin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulunda görevli öğretmen Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etmiş, jandarma ekiplerince şüpheli A.E. gözaltına alınmıştı.

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