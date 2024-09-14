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        Şanlıurfa'da 14 motosiklet sürücüsüne 167 bin 119 lira para cezası uygulandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 167 bin 119 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:36
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        Şanlıurfa'da 14 motosiklet sürücüsüne 167 bin 119 lira para cezası uygulandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 167 bin 119 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Yunus Timlerinden oluşan 100 personelin katılımıyla Viranşehir ilçesinde motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 2 hacizli, 22 tescilsiz, 22 şase-motor numaraları kazınmış ve 10 çalıntı olmak üzere 56 motosiklet ele geçirildi.

        Ekiplerce 14 sürücüye 167 bin 119 lira para cezası uygulandı, 22 sürücüye ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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