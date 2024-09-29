Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mehmet Şükrü Işık idaresindeki 02 ACS 885 plakalı minibüs, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda, Erdal Dengi yönetimindeki BCI 4111 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
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