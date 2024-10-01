Şanlıurfa'da su kesintisi yaşanacak

Açıklamada, bu kapsamda gece saat 23.00 ile yarın sabah saat 08.00 arası Şanlıurfa ile genelinde su kesintisinin yaşanacağı kaydedildi.

Şanlıurfa genelinde bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

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