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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:29
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kasım Karakan (24) idaresindeki 06 HVZ 06 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 15. kilometresi Çepni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Abdülkerim (17), Bilal (19) ve Şemsettin Karakan (21), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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