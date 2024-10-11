Pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 14 arttı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 9 ayda 92 ülkeye 9 milyon 884 bin dolarlık pul biber satıldı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 8 milyon 621 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,65'lik artışla 9 milyon 884 bin dolara çıktı.

Geride kalan 9 ayda Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Irak, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 92 ülkeye bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 bin 727 ton pul biber gönderildi.

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 611 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 297 bin dolarla ABD ve 1 milyon 208 bin dolarla İngiltere izledi. - "Asla bu lezzetten vazgeçemeyecekler" Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, yıl içerisinde artışla devam eden pul biber ihracatının 2024 yılı başından bu yana artarak sürmesinin hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu söyledi. Pul biberde yeni sezon ürünlerin piyasaya çıktığını aktaran Kızıldemir, "Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin rekoltesinin yüksek olmasının ihracat rakamlarına da olumlu yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin acıyla özdeşleşen şehri Şanlıurfa'da yeni mahsul isotlarımız (pul biber) hazırlanarak satışa çıkarıldı. Yeni çıkan ürünlerle birlikte ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkarak yıl sonu ihracat rakamlarımızı da artışla kapatacağımızı düşünüyorum. Bizim pul biberimizin tadına bakanlar asla bu lezzetten vazgeçemeyeceklerdir. Artacak ihracat rakamlarımızla birlikte pul biberimizin daha fazla ülkenin mutfağında kullanılacaktır. Anadolu'dan çıkan bu lezzet, dünya mutfaklarında yer almaya devam edecektir." dedi.