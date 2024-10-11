Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 14 arttı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 9 ayda 92 ülkeye 9 milyon 884 bin dolarlık pul biber satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 14 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 9 ayda 92 ülkeye 9 milyon 884 bin dolarlık pul biber satıldı.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 99 ülkeye 12 milyon 226 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        Geçen yıl ocak-eylül döneminde 8 milyon 621 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,65'lik artışla 9 milyon 884 bin dolara çıktı.

        Geride kalan 9 ayda Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere, Irak, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 92 ülkeye bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 bin 727 ton pul biber gönderildi.

        Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 611 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 297 bin dolarla ABD ve 1 milyon 208 bin dolarla İngiltere izledi.

        - "Asla bu lezzetten vazgeçemeyecekler"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, yıl içerisinde artışla devam eden pul biber ihracatının 2024 yılı başından bu yana artarak sürmesinin hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu söyledi.

        Pul biberde yeni sezon ürünlerin piyasaya çıktığını aktaran Kızıldemir, "Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin rekoltesinin yüksek olmasının ihracat rakamlarına da olumlu yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin acıyla özdeşleşen şehri Şanlıurfa'da yeni mahsul isotlarımız (pul biber) hazırlanarak satışa çıkarıldı. Yeni çıkan ürünlerle birlikte ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkarak yıl sonu ihracat rakamlarımızı da artışla kapatacağımızı düşünüyorum. Bizim pul biberimizin tadına bakanlar asla bu lezzetten vazgeçemeyeceklerdir. Artacak ihracat rakamlarımızla birlikte pul biberimizin daha fazla ülkenin mutfağında kullanılacaktır. Anadolu'dan çıkan bu lezzet, dünya mutfaklarında yer almaya devam edecektir." dedi.

        Kızıldemir, pul biberin zahmetli bir süreç sonrasında hazırlandığını hatırlatarak biber üreticilerinin düşük fiyatlardan olumsuz etkilenmemesi için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da üreticilere "Yeni Destekleme Modeli" anlatıldı
        Şanlıurfa'da üreticilere "Yeni Destekleme Modeli" anlatıldı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü muhtarlarla bir araya geldi
        Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü muhtarlarla bir araya geldi
        Şanlıurfa ve Şırnak dağlarındaki ceylanların sayısı artıyor
        Şanlıurfa ve Şırnak dağlarındaki ceylanların sayısı artıyor
        Haliliye Belediyesinden eğitime destek
        Haliliye Belediyesinden eğitime destek
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutukland...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutukland...