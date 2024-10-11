Milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven, Şanlıurfa'da ağırlandı
DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün paralimpik milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven, DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü ve DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel'i ziyaret etti.
DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün paralimpik milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven, DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü ve DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel'i ziyaret etti.
DEPSAŞ Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen 45. bilek güreşi şampiyonasında şampiyon olarak 30. madalyasını kazanan Gökhan Seven, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel'ün daveti üzerine Şanlıurfa'ya geldi.
Karagüzel, bir süre görüştüğü ve başarılarından dolayı tebrik ettiği Seven'e plaket ve Cumhuriyet altını verdi.
Karagüzel, milli sporcunun başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, kendisini Şanlıurfa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Seven ise Karagüzel'e madalyaları ve başarıları hakkında bilgi vererek, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'ne bağlı bir sporcu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
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