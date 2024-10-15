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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:24
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Selimpınar mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, F.K. ile M.K. ekiplerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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