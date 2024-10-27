Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Yılmaz'a ziyaretlerinde TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu eşlik etti.

Daha sonra tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne geçen Yılmaz, burada vatandaşlarla sohbet etti, balıklara yem attı.

Yılmaz'ın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kette ilk durağı Valilik oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da Valiliği ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

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