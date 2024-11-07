Şanlıurfa'da 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonunda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
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