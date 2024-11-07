Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi, neolitik döneme ait farklı coğrafyalara ilişkin bildirilerin sunumuyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi, neolitik döneme ait farklı coğrafyalara ilişkin bildirilerin sunumuyla sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin dördüncü gün oturumları Osmanbey Yerleşkesi'nde yapıldı.

        İktisat ve İdari Bilimler Fakültesindeki 13 ayrı salonda 45 konu başlığı halinde gerçekleştirilen oturumlarda neolitik dönemin ayrıntıları ele alındı.

        Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, kongrenin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

        Kongrede dünyanın farklı coğrafyalarındaki neolitik çağa ilişkin bulguların değerlendirildiğini belirten Karul, "Kongremizde ilk günden son güne kadar devam eden oturumlar var. Neolitik çağın tanımlamasına ilişkin teorik yaklaşımlar ele alınıyor. Son günlerde global konulardan daha çok bölgesel konulara odaklandık. Avrupa, Asya, Afrika, Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerdeki neolitik döneme ilişkin bildirileri dinliyoruz." diye konuştu.

        Karul, kongrenin yarın kapanış oturumuyla tamamlanacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar, galibiyetle başlamak istiyor
        Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar, galibiyetle başlamak istiyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kazı alanları yabancı akademisyenleri ağırladı
        Şanlıurfa'da kazı alanları yabancı akademisyenleri ağırladı
        Şanlıurfa'da iş insanından eğitime destek
        Şanlıurfa'da iş insanından eğitime destek
        Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği maçından galibiyet bekliyor
        Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği maçından galibiyet bekliyor