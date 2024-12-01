Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheliden biri yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte düğün ve benzeri buluşmalarda sorumsuzca silahla havaya ateş açılmasına göz yummayacaklarını bildirdi.

Hayati tehlike oluşturan bu suçu işleyenleri bularak yasal işlem yapıldığını ifade eden Şıldak, jandarma ekiplerince Birecik ilçesinin Böğürtlen Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslerde arama yapıldığını belirtti.