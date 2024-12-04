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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:35
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

        Bu kapsamda Siverek’te düzenlenen operasyonda, 4 kilo 350 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirten Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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