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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 22:51 Güncelleme: 06.12.2024 - 22:51
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım'da telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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