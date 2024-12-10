Yeşilay 16. bölge toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

Şanlıurfa'da Yeşilay'ın 16. bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Bölgeyle ilgili istişareler yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede ortak kararlar alındı.

Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, başlatılan bağımsızlık seferberliğini bölgede de gerçekleştirip tüm insanlara ve insanlığa hizmet etmek için hedeflerin belirlendiğini kaydetti.