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        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kuşlar tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılşahin ile şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:06
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        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kuşlar tedavi altına alındı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılşahin ile şahin tedavi altına alındı.

        İlçenin kırsal bölgesinde yaralı haldeki kızılşahin ile şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

        Görevliler tarafından teslim alınan kızılşahin ve şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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