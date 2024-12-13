Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kuşlar tedavi altına alındı

Görevliler tarafından teslim alınan kızılşahin ve şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

İlçenin kırsal bölgesinde yaralı haldeki kızılşahin ile şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılşahin ile şahin tedavi altına alındı.

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