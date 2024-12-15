Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda Siverek'te 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
Vali Şıldak, "Bütün vatandaşlarımızın bu mücadeleye verecekleri destek çok daha başarılı sonuçlar getirecektir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.