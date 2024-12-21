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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:49
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik il merkezinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda ​8 kişinin suçüstü yakalandığını, 17 cep telefonu ve 16 sim kart ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, şüphelilerin 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığını kaydetti.

        Vali Şıldak, gözaltına alınan 8 kişiden 4'nün tutuklandığını, 4'nün ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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