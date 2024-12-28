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        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da farklı meslek gruplarından kadınlar ve ev hanımları, "Evinin Sultanları" projesi kapsamında tanıştıkları voleybolda çocuklarına rakip oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:08
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        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da farklı meslek gruplarından kadınlar ve ev hanımları, "Evinin Sultanları" projesi kapsamında tanıştıkları voleybolda çocuklarına rakip oluyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Evinin Sultanları" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda voleybolla tanışan kadınlar, proje sona ermesine rağmen kendileri için tutkuya dönüşen voleyboldan vazgeçmiyor.

        Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara çocuklarını getiren anneler, sahanın müsait olduğu dönemlerde çocuklarına rakip oluyor.

        Voleybol antrenörü Sabiha Kara, AA muhabirine, projeyi çeşitli duyurular ve muhtarlar üzerinden kadınlara ulaştırdıklarını ve kadınların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

        Projeye katılan kadınlarla Karaköprü Gençlik Merkezi'nde voleybol kursuna başladıklarını vurgulayan Kara, yaklaşık bir yıl süren projede katılımcıların büyük bir kaynaşma sağladığını dile getirdi.

        Kara, projeye katılan kadınların çocuklarının da merkezdeki kurslarda sportif faaliyetlerde yer aldığını belirterek, "Projemiz yaklaşık 1 ay önce bitti. Projedeki kadınların çocukları da merkezimize geldiği için onlar da sürekli voleybol oynamak istiyor. Salonun müsait durumuna göre onlara da maç ve antrenman ayarlıyoruz." dedi.

        Kadınların voleybola olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Kara, kadınların çocuklarına rakip olarak çıktıkları sahada heyecanlı karşılaşmalar yaptıklarını kaydetti.

        - "Ev hanımları için güzel bir proje oldu"

        Ressam Özgür Şanal da 1,5 yıl önce taşındığı kentte başladığı voleybolun kendisinde tutkuya dönüştüğünü dile getirerek, "Sabiha hocamla tanışmamla beraber çok güzel bir voleybol serüvenimiz başladı. Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Bu programın devamında çocuklarımla beraber burada voleybola devam ediyorum. Gerçekten güzel bir atmosfer, herkesin yaşamasını isterim. Ev hanımları için güzel bir proje oldu, bunun devam etmesini isterim." diye konuştu.

        Lise döneminde oynadığı voleybola 17 yıl sonra tekrar başladığını anlatan Şanal, proje sayesinde oluşturdukları grup ile çocuklarıyla spor yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

        Ev hanımı Derya Hinçal da kızının sporla ilgilenmesini istediği sırada yaptığı araştırma sonrası Gençlik Merkezi'ne geldiklerini, kızına destek olmak için kendisinin de voleybola başladığını söyledi.

        Kızıyla aynı anda sahada olmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Hinçal, şunları kaydetti:

        "O ne kadar heyecanlıysa ben ondan daha heyecanlıyım. Sahanın kenarında olmak, izlemek çok ayrı bir şey ama sahada olmak inanılmaz. Kızımla aynı heyecanı, duyguları yaşamak çok güzel. Aramızda tatlı bir rekabet var, beğenmiyor beni 'anne manşet atamıyorsun' diyor. Ben onun kadar genç değilim ama elimden geleni yapıyorum. Tatlı tatlı atışarak oynuyoruz."

        - Proje bitmesine rağmen voleybol birlikteliği sürüyor

        Sonnur Erel ise kızını getirdiği bu merkezde kadınlara yönelik proje olduğunu duymasının ardından kendisinin de spora başladığını kaydetti.

        Projenin sona ermesine rağmen arkadaşlarıyla voleybol birlikteliğini bırakmadıklarını ifade eden Erel, "Kızım geldiğinde ben de onunla hazırlanıyorum, birlikte spor ayakkabılarımızı giyiyoruz, sularımızı hazırlıyoruz. Burada birlikte oynadığımız için gurur duyuyorum hem kızımla hem kendimle. Birlikte çalışıyoruz, 'sen yapamadın ben yaptım' diye birbirimizle yarış halinde oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Miray Eren de annesiyle voleybol oynamasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Annemle oynadığım zaman daha çok keyif alıyorum ve motivasyonum daha çok artıyor. Annemi gel beraber oynayalım diye hep motive etmeye çalışıyorum. Annemin yapamadığı yerler oluyor ama ben daha iyi olduğumu düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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