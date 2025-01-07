Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ekiplerce adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Akçakale, Siverek, Viranşehir ve kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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