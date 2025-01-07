Şanlıurfa'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet M. yönetimindeki 63 AHU 135 plakalı beton mikseri, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunda Şehmus Kalkan (52) kontrolündeki 63 PY 998 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, hayatını kaybettiği belirlenen Kalkan'ın cesedi morga kaldırıldı.
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