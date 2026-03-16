Şanlıurfa'da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 21 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Aramada 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

