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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:27
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlediğini belirtti.

        Aramalarda 3 uzun namlulu tüfek, 13 tabanca, 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 34 şarjör ve 555 merminin ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

        Şıldak, işlemleri tamamlanan 1 zanlının tutuklandığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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